Milan-Inter | Pioli | “Leao domani proverà a spingere | se sta bene può giocare titolare”

(Di martedì 9 maggio 2023) “? Domai. Se starà, sarà della partita. Se puòda? Sì, se non è in grado dinon va nemmeno in panchina. Non possiamo permetterci rischi, dipenderà dall’intensità del lavoro che riuscirà a fare. Per la qualità e le caratteristiche del giocatore, deve stare al 100%. È ancora tutto aperto”. Lo ha detto a Sky l’allenatore delStefanoalla vigilia dell’euroderby contro l’nella semifinale di andata di Champions League. Dopo aver assicurato che “la squadra sta”, il tecnico spera “di essere riuscito a trasmettere l’entusiasmo con cui bisognerà affrontare questa sfida, stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions ma sappiamo da ...

... l'euroderby. Un match che, dopo esattamente 20 anni, deciderà nuovamente in 180 minuti (tempi supplementari e rigori permettendo) chi staccherà il biglietto per la finale di Champions ...si apprestano a scendere in campo a San Siro per l'andata delle semifinali di Champions League. I tifosi, molti dei quali provenienti dall'estero, in maggioranza milanisti, hanno ...... quanti punti di penalizzazione rischia la Juventus FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie A, maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve,e Roma Col Napoli a un passo ...

Pioli ne cambia 2, Inzaghi 3: Milan-Inter così in campo Gazzetta

Mi aspetto una mossa tattica da Pioli, l’ha fatta col Napoli ed è stato determinante. Ho qualche dubbio su Brahim Diaz, lo vedo meglio in mezzo ma Bennacer sta facendo bene lì… Leggi ...Una partita in cui servono i calciatori migliori nelle migliori condizioni. Alle 11:15 è iniziato l’allenamento dei rossoneri presso il Centro Sportivo Milanello di Carnago aperto per i primi 15 minut ...