Milan-Inter | Pioli | “Derby Champions è il più difficile”

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – “È ilpiù, perché è una semifinale di. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare”. Lo dice l’allenatore delStefanoalla vigilia della semifinale d’andata diLeague contro l’. “Ho cercato di trasmettere alla squadra concentrazione e felicità per vivere questi momenti. Poi è chiaro che domani dovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione”, aggiungein conferenza stampa. “Sappiamo da dove arriviamo e dove vogliamo andare. Quando un gruppo di lavoro prepara le cose con concentrazione è l’ideale, questo aiuta ad avere serenità. Il lavoro dell’allenatore è importante anche ...