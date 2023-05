Milan-Inter | Pioli alla prese col rebus Leao! La probabile – Sky

(Di martedì 9 maggio 2023)è in programma domani alle 21. Lea è ancora in dubbio per la semifinale d’andata. Laformazione disecondo Sky Sport LE SCELTE – Ilsi preparasfida contro l’di domani. I rossoneri, per la semifinale d’andata di Champions League, potrebbero dover fare a meno di Leao allecon un infortunio muscolare. In caso di forfait del portoghese pronto Saelemaekers. Per il resto, secondo Sky Sport,dovrebbe confermare quasi tutto l’undici che ha battuto la Lazio sabato. In porta Maignan, in difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Davantidifesa Krunic e Tonali. Dietro a Giroud unica punta spazio a Brahim Diaz, Bennacer e Saelemakers. Di seguito la ...

Il conto alla rovescia è partito per il primo round della semifinale.si affrontano mercoledì 10 maggio alle 21 a San Siro per il match di andata. In palio una buona fetta di qualificazione alla finale del mese prossimo a Istanbul. Arbitro lo spagnolo ...Il terzino francese delha chiuso i conti contro la Lazio segnando un bellissimo gol che ha ... Curiosamente, nel prossimo turno, si sfideranno- Sassuolo, le squadre dei due attaccanti.Luis Figo, ex giocatore dell', ha parlato alla vigilia dell'Euroderby di domani tra iled i nerazzurri di Inzaghi Luis Figo, ex giocatore dell', ha parlato a Tuttosport alla vigilia dell'Euroderby di domani tra iled i nerazzurri. PAROLE - "Suvvia, sapete tutti cosa ...

Pioli: "Leao O gioca o nemmeno in panchina. Ecco cosa deciderà il derby" La Gazzetta dello Sport

L'Euroderby tra Milan e Inter che mette in palio un posto per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno a Istanbul è arrivato. Domani sera, ore 21, si accendono le luci a San Siro per la se ...La semifinale di Champions League Milan-Inter si avvicina, in una partita che per ovvi motivi infiamma tutta l’Italia. A distanza di vent’anni precisi, le due squadre si rincroceranno nelle fasi semif ...