Milan-Inter | Parolo | “Bella sfida a centrocampo Leao? La sua assenza peserà”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex centrocampista della Lazio, Marco, alla vigilia del derby in semifinale di Champions League traed, ha espresso il proprio punto di vista durante il programma ‘Palla al Centro’ in onda su Rai Radio Sport: “L’dipesa, ma non è domani la partita decisiva. Come col Napoli, da Pioli mi aspetto qualche invenzione tattica. Si decide in mezzo al campo: forza ed energia per il, più qualità per l’. In finale City o Real l’ultima che vogliono affrontare è un’italiana.una partita a scacchi, Real-City spettacolare: mi aspetto un 3-3. È vero che il, dopo aver trovato il Napoli nel peggior momento della sua stagione, rischia ora di trovare l’...