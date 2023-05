Milan-Inter | nel 2003 furono decisivi i gol in trasferta Questa volta la regola è diversa | cosa è cambiato e come funziona

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Domani tutta Italia, anche i tifosi di squadre non direttamente coinvolte nella partita, saranno davanti al televisore ad assistere al derby dio, valido per la semifinale di Champions League. Una partita già sentita di suo, ha un effetto moltiplicante perché può decidere la finalista della competizione più importante in Europa. Una sfida storica quindi, che però non è la primache accade. Anche nella Champions League 2002-si sono affrontate in semifinale e i rossoneri sono passati dopo uno 0-0 nella prima partita e un 1-1 nella seconda. Perché è passato il? Perché prima del febbraio 2022 esisteva la cosiddettadei gol dal doppio valore se segnati fuori casa. Nello specifico se due squadre finivano in parità avendo segnato lo ...