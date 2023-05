Milan-Inter | l’EuroDerby che supera i confini | NEWS

(Di martedì 9 maggio 2023) Ecco alcune iniziative in vista di, in programma alle ore 21:00 di domani, un EuroDerby di Champions League che va oltre

Alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'il centravanti delOlivier Giroud è stato intervistato daTV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: 'Ci sarà un'atmosfera pazzesca allo stadio, i tifosi per una ...Manca sempre meno a uno degli eventi più attesi della stagione. La semifinale di andata traè in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Il derby cittadino darà la possibilità a uno dei due club meneghini di volare a Istanbul il prossimo 10 ...AGI - Chi andrà in finale di Champions tra'Sono due ottime squadre. Le sto seguendo e devo dire che anche nei momenti più difficili poi trovano la chiave giusta per riprendere in mano il pallino del gioco': Dida, l'ex portiere ...

Pioli: "Leao O gioca o nemmeno in panchina. Ecco cosa deciderà il derby" La Gazzetta dello Sport

L'attore, scrittore e conduttore radiofonico, grande tifoso del Milan: «Ho iniziato con la squadra di Hateley. Adoravo Donadoni e Baresi. Tornato a San Siro grazie ai miei figli. Se i rossoneri batton ...