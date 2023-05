Milan-Inter legata al Mondiale | Lautaro Martinez punta al bis – TS

(Di martedì 9 maggio 2023)di domani sarà il primo atto della semifinale di UEFA Champions League. Oltre alla sfida tra le due compagini dio, per alcuni giocatori sarà un remake della finaleandata in scena qualche mese fa, come ricorda TuttoSport RIVINCITA – Domani andrà in scena il primo atto della semifinale di UEFA Champions League.è una sfida che può avere molteplici significati, anche con uno sguardo al passato, più precisamente alla finale del. TuttoSport ricorda che in quella occasione, Giroud e Theo Hernandez persero contro il rivale, che ritroveranno ancora una volta in occasione del doppio euroderby. L’attaccante rossonero, tralaltro, ha più rivelato di essere stato vicino ai nerazzurri ...

E' la vigilia dell'attesissima semifinale di Champions League tra, una giornata dedicata agli allenamenti e alle conferenze con Pioli e Inzaghi che parleranno rispettivamente alle 14.30 e alle 12.30. Segui in questo liveblog tutti gli aggiornamenti e ...Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, sull'euroderby traed. I dettagli Vieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'euroderby traed. PAROLE - "L'arriva meglio. Tre partite, nove punti, 11 gol segnati: ci sta. Ma ilè ...Commenta per primo La grande vigilia, il giorno della tensione che cresce, monta, e inizia a farsi sentire. Mancano poco più di 30 ore e poisi ritroveranno faccia a faccia ancora una volta in stagione, ancora una volta a San Siro, ma questa per qualcosa di unico e magico come un derby sì, ma di Champions League , per di più ...

Fabio Bergomi ci racconta tutto quello che pensa dell'Euroderby di quest'anno e dei ricordi di quelli passati fra Inter e Milan del 2003/05 ...Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...