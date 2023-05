Milan-Inter… E quattro! In una settimana la Regina di Milano

(Di martedì 9 maggio 2023)-Inter di domani, sfida valevole per l’andata della semifinale di UEFA Champions League, è il quarto scontro diretto fra le due squadre in questa stagione. Un risultato che al momento vede i nerazzurri in vantaggio, ma la veradella città si incoronerà soltanto tra una. E– Sono già tre i derby giocati in stagione.-Inter di domani è il quarto scontro dell’annata, dopo i due di campionato e quello di Supercoppa Italiana dominato dai nerazzurri. Al momento il bilancio delle sfide vede la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio con due vittorie e una sconfitta. Ma, inutile girarci intorno, la veradio per questa stagione sarà incoronata non tanto domani, ma tra una. Quando finalmente si capirà chi ...

AGI - Chi andrà in finale di Champions tra'Sono due ottime squadre. Le sto seguendo e devo dire che anche nei momenti più difficili poi trovano la chiave giusta per riprendere in mano il pallino del gioco': Dida, l'ex portiere ...In questa edizione: - Luci a San Siro,pronte per il primo atto dell'euroderby - La Sampdoria retrocede in Serie B, quale futuro - Basket, chiusa la stagione regolare e delineata la griglia playoff - Odette Giuffrida vince ...Il conto alla rovescia è partito per il primo round della semifinale.si affrontano mercoledì 10 maggio alle 21 a San Siro per il match di andata. In palio una buona fetta di qualificazione alla finale del mese prossimo a Istanbul. Arbitro lo spagnolo ...