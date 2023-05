Milan-Inter | Dida | “Derby europeo ancora più speciale Maignan? Le prestazioni parlano da sole”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Il preparatore dei portieri del, Nelson, nel corso di un’vista rilasciata all’AGI, ha parlato dell’imminentecontro l’valevole per la semifinale di Champions League 2022/2023: “Sono due ottime squadre. Le sto seguendo e devo dire che anche nei momenti più difficili poi trovano la chiave giusta per riprendere in mano il pallino del gioco. Contro il Napoli campione d’Italia, ilè riuscito a vincere non solo sul piano del risultato, ma anche su quello del gioco tre partite su quattro tra campionato e Champions League e questo mi fa ben sperare”. Grandi elogi per Mike, autore di moltiventi prodigiosi nel corso delle sue due stagioni al: “Io conosco bene Mike, so quanto cura i ...