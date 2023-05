Milan-Inter di Champions League | dove vederla in diretta TV e streaming

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023)è la prossima partita nerazzurra in programma. Si va in campo per l’andata della semifinale di UEFAimpegnata in trasferta a San Siro. Ecco tutte le informazioni utili super scoprireinTV e LIVEma anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, UEFA– Semifinale di andata.si giocaStadio “Giuseppe Meazza” in San Siro –o. Data e ora diMartedì 10 maggio – Ore ...