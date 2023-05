Milan-Inter | Calhanoglu o Brozovic? Spazio per tutti!

(Di martedì 9 maggio 2023) Uno dei ballottaggi principali diriguarda il centrocampo. Con il ritorno da titolare di Henrikh Mkhitaryan e la presenza certa di Nicolò Barella, resta un posto da contendersi tra Hakane Marcelo. Anche se, con ogni probabilità, ci sarà comunqueper tutti. BALLOTTAGGIO – Hakano Marcelo? Questa la grande domanda che, in casa nerazzurra, tiene banco in vista didi domani. Con il ritorno in forma di entrambi, il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi abbonda ora di prime scelte. Al momento sembra essere in vantaggio il primo dei due, anche se il croato ha decisamente fatto vedere un cambio di marcia nelle sue prestazioni contro Lazio, Verona e Roma. Non è un ...

AGI - Chi andrà in finale di Champions tra'Sono due ottime squadre. Le sto seguendo e devo dire che anche nei momenti più difficili poi trovano la chiave giusta per riprendere in mano il pallino del gioco': Dida, l'ex portiere ...Il Movimento 5 Stelle chiede di avere un vertice conriguardo i progetti del nuovo stadio cittadino. Il capogruppo del partito, Nicola Di Marco, ha dichiarato: ' La confusione sul destino del nuovo stadio delle due squadre si sta ...In questa edizione: - Luci a San Siro,pronte per il primo atto dell'euroderby - La Sampdoria retrocede in Serie B, quale futuro - Basket, chiusa la stagione regolare e delineata la griglia playoff - Odette Giuffrida vince ...

L'Euroderby tra Milan e Inter che mette in palio un posto per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno a Istanbul è arrivato. Domani sera, ore 21, si accendono le luci a San Siro per la se ...