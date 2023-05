Milan-Inter | Boldi | “L’assenza di Leao? È come dire cha manca Maradona”

Champions League:si sfidano su Prime Video il 10 maggio - Come seguire 11 Articolo 08 MagROMA - Jannik Sinner. Tennista top player. Ma anche appassionato di sport: lo sci, la Formula 1 con la sua velocità. Ma, soprattutto, il calcio. Se si chiede a qualcuno del suo staff, ad esempio al ...Sale la febbre per il derby della Madonnina traed, valevole per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023 , che andrà in scena domani sera al Giuseppe Meazza. Lo stadio ha fatto registrare il tutto esaurito e, sugli spalti,...

Champions, domani Milan-Inter: quanto vale la finale di Istanbul. Tutte le cifre nel dettaglio fcinter1908

Mentre Pioli fa i conti col probabilissimo forfait di Rafael Leao, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: il big rischia di restare fuori ...All'Euroderby di Milano, con il Milan che si avvicina alla stracittadina con il dubbio Leao: ci sarà o non ci sarà il portoghese Chiediamo a Marco Imarisio , giornalista del Corriere della Sera e gra ...