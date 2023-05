Milan | Giroud | “Rivincita Mondiale con Lautaro? Pure della Supercoppa”

Leao, elongazione al muscolo: in dubbio per l'andata contro l'Inter in Champions, Pioli: 'Leao proverà a forzare, se sta bene gioca titolare'. Eavverte: 'Amo i derby' Inzaghi: 'Non è un ...'Ma anche della Supercoppa', spiega sorridendo Olivier, che l'anno scorso decise il derby di ritorno con una doppietta che aprì la strada alverso lo scudetto. 'Ma no, non è una cosa ...- Inter,: 'Sono affamato, non c'è nulla di meglio'Come detto,rischia di avere tutto il peso dell'attacco sulle spalle. Le responsabilità al francese non hanno, comunque, mai ...

Milan, Giroud carica la squadra: "Ognuno deve dare il 110%" - Sportmediaset Sport Mediaset

'Sarebbe incredibile vincere la coppa qui, i tifosi lo meritano' MILANO (ITALPRESS) - 'Un derby è una partita speciale, diversa, ma mi piace ...Questa partita è importante, ma dobbiamo giocare con libertà e con la voglia di fare bene". Lo dice Olivier Giroud, attaccante del Milan raggiunto da Sky Sport alla vigilia dell'Euroderby contro ...