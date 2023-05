Milan | Calabria | «Euroderby oltre il calcio | sogniamo la Champions»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Le parole di Davide, terzino e capitano del, sulla sfida in semifinale diLeague contro l’Inter Davidead AS del derby traed Inter inLeague. LE PAROLE – «È la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno. Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un’occasione unica. È qualcosa che andràil, ma quello che amo è che c’è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due entità. Non vedo l’ora di viverlo. Real o City? Con un derby davanti, per me è difficile rispondere, anche se il sogno di vincere laLeague è nelle nostre teste. È così per ...