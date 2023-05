Mikhelidze | ' Putin celebra 9 maggio come se volesse rivincere una guerra già vinta'

Nonasul presidente russo: "non ha consapevolezza che la guerra non si possa vincere, spera che sia la guerra del logoramento con l'occidente che si stancherà dell'Ucraina. Le celebrazioni ...Senon avesse dubbi sui russi avrebbe già annunciato la mobilitazione straordinaria . E' vero ...ma un conto è farlo dal divano un conto è andare a combattere per lui" - Nonasui dati ...Ma soprattuttonon lascia nessuno spazio al negoziato. Dopo 15 - 15 mesi di guerra la sua visione delle cose non è cambiata neanche di un millimetro'.

Giornata della vittoria, Nona Mikhelidze commenta le parole di Putin: "Sente l'Ucraina casa sua, non lascia spazio al negoziato" La7

Nona Mikhelidze sui dati del sondaggio di Levada: "Il problema di Levada è che il sondaggio avviene telefonicamente e la gente non è sicura che a chiamare sia il sondaggista e non direttamente la FSB ...Proprio nella Giornata della vittoria, Vladimir Putin torna a parlare all'Occidente e lo fa attaccando anche Zelensky e il suo regime accusato di ...