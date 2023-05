(Di martedì 9 maggio 2023) Alla faccia della "convergenza d'interessi" sul fronte. Come scritto a più riprese da Globalist, ilKhalifa, ricevuto in pompa magna nei giorni scorsi a Palazzo Chigipresidente del Consiglio, è uno dei "push factor" della Cirenaica. Il tempo dell'...

Migranti, ripartono i barchini dalla Libia: ditelo al generale Haftar e Giorgia Meloni Globalist.it

Alla faccia della “convergenza d’interessi” sul fronte migranti. Come scritto a più riprese da Globalist, il generale Khalifa Haftar, ricevuto in pompa magna nei giorni scorsi a Palazzo Chigi dalla ...Sicuramente il paese dell'Africa occidentale rappresenta un'anomalia rispetto agli altri da cui arrivano i migranti sulle nostre coste. Eppure il 16% di chi arriva in Italia dice di essere ivoriano, u ...