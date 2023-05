Migranti | non basta delinquere per essere cacciati

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 maggio 2023) Andiamo avanti così, facciamogli del male. A chi? A noi! Cioè io, tu, noi tutti e comunque a lei!, Giorgia Meloni e chi l’ha votata, verrebbe da sospettare. Insomma la è che a questo punto a togliere un permesso di soggiorno ainonpiù il precedente, non: con una sentenza dai contorni marcatamente sociali(sti), la Consulta ha sancito “l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente”. È il famoso adeguamento ...