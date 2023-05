Micol Incorvaia piccolo incidente domestico | il video dell’influencer dove racconta il fatto accaduto

(Di martedì 9 maggio 2023)rimane chiusa fuori casa: l’è un’Influencer conosciuta principalmente per essere la sorella di Cliziaed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attualmente fidanzata con un altro Edoardo: Edoardo Tavassi. La giovane è stata una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip,ha conosciuto il suo attuale fidanzato. Tuttavia, oggiè stata vittima di unche le ha creato non pochi problemi. Infatti, come ha mostrato lei stessa su una storia su Instagram, è rimasta chiusa fuori casa. La giovane influencer era uscita per fare la spesa, ma quando è ...

Amici 22, Wax e Angelina stanno insieme Perché Maria De Filippi ci tiene tanto a smentire il gossip Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con: 'Cosa non avete visto nella Casa del ...Un motorino lo distrugge: 'Ragazzo sfortunato' Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con: 'Cosa non avete visto nella Casa del GFVip' Lavorare con la De Filippi Il lavoro con Maria non ...Amici 22, Wax e Angelina stanno insieme Perché Maria De Filippi ci tiene tanto a smentire il gossip Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con: 'Cosa non avete visto nella Casa del ...

Edoardo Tavassi arrestato: lo scippo a Micol Incorvaia e il furto dai tavoli in diretta social. Cosa è success leggo.it

Hasbulla Magomedov è finito in manette. La star del web, affetta da nanismo ipofisario, sarebbe stata arrestato per una violazione del codice ...Reduce dall'esperienza del GF Vip, Edoardo Tavassi è stato recentemente intervistato nel programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano ...