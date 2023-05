Michela Murgia si taglia i capelli a zero e pubblica il video sui social

Su Instagram la scrittriceha postato un videonel quale viene rasata a zero. Nella clip l'autrice sarda, che recentemente in un'intervista ha raccontato di avere un tumore al quarto ...La scrittrice, dopo l'intervista in cui ha annunciato di avere un tumore, si è rasata i capelli a zero e ha pubblicato il video sui social. 'Stamattina - le parole della scrittrice - la sardità dei ...con un video su Instagram mostra il suo 'nuovo' taglio di capelli all'indomani dell'intervista in cui la scrittrice ha annunciato la sua ...

Michela Murgia si rasa i capelli: "E' caduto il primo ciuffo" - Cronaca Agenzia ANSA

A Michela Murgia è stato diagnosticato un tumore, per questo ha deciso di condividere sui social i vari momenti della malattia: il video mentre si rasa i capelli a zero commuove il web Michela Murgia ...“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’. Poi abbiamo fatto questo”. Su Instagram l ...