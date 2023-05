Michela Murgia | “Ho letto già diciotto coccodrilli | alcuni di persone che mi hanno odiato”

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023) “Vorrei dire che non so se comportarmi come postuma o ricordarmi che le voci sulla mia morte sono grandemente esagerate. È il diciottesimo “coccodrillo” che leggo di gente che comunque in vita mi ha anche moltoe sono turbata, non so come comportarmi. Se non schiatto entro un mese è maleducazione perché si è creata una tale aspettativa…”. Così la scrittricescherza al teatro Carcano di Milano dove l’8 maggio sera si è esibita, insieme alla collega Chiara Valerio, nello spettacolo “Chiara Valerio &. Istruzioni per l’uso”. Poi mostra la sua solito ironia: “Le voci che corrono sulla mia morte sono esagerate”, dice riecheggiando una celebre battuta di Mark Twain. E poi: “Hogià, ...