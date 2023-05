Michela Murgia come Mark Twain | «Le voci sulla mia morte? Sono esagerate | già leggo i coccodrilli»

(Di martedì 9 maggio 2023)arriva al teatro Carcano di Milano dopo aver parlato del suo tumore: un carcinoma al quarto stadio. E, racconta l’edizione milanese di Repubblica, viene accolta da un lungo applauso. Poi mostra la sua solito ironia: «Leche corronomia», dice riecheggiando una celebre battuta di. E poi: «Ho letto già diciotto, alcuni di persone che mi hanno odiato. Ma io ho detto che mi mancano mesi, probabilmente molti. Insomma,viva. Anzi vivissima, altrimenti non riuscirei a stare al passo della mia amica, che ha un’attività neuronale pazzesca». Si riferisce a Chiara Valerio, che fa parte della sua “famiglia queer”. Insieme si ...

La scrittrice, dopo l'intervista in cui ha annunciato di avere un tumore, si è rasata i capelli a zero e ha pubblicato il video sui social. 'Stamattina - le parole della scrittrice - la sardità dei ...con un video su Instagram mostra il suo 'nuovo' taglio di capelli all'indomani dell'intervista in cui la scrittrice ha annunciato la sua ...Il video diche si rasa i capelli dopo la caduta del primo ciuffo: 'Sembra una ...

Michela Murgia si rasa i capelli: "E' caduto il primo ciuffo" - Cronaca Agenzia ANSA

Lorenzo Terenzi, ecco chi è il futuro marito di Michela Murgia comparso in uno degli ultimi post della scrittrice ...Michela Murgia ha svelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al rene, e le resterebbero pochi mesi di vita. Ecco cosa sappiamo ...