Michel Platini | “Senza la Juventus non sarei stato lo stesso”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 9 maggio 2023) Le parole diL’ex numero 10 della, èintervida La Stampa. Le Roy ha fatto un confronto tra il calcio attuale ed il periodo in cui la stella era lui. Inoltre ha parlato della sua carriera. Ecco un estratto: ?…?“I ragazzi di oggi sanno tutto. Mi spiace solo che non abbiano del futuro una visione positiva come quella che avevano noi. Quanto varrei oggi come calciatore? Sicuro che avrei giocato a pallone ora? Da bambino il mio era un sogno, ora ti mettono in un centro di formazione con quelli che si scannano per diventare famosi. Non so se a 11 annipronto a farlo. Anzi, lo so. Quel bambino non ci sarebbe andato e suo papà non ce l’avrebbe portato.” ?…?“...