Michael J Fox | i ruoli che lo hanno reso un mito

(Di martedì 9 maggio 2023) Per celebrare l’uscita del docu STILL: La storia diJ. Fox il 12 maggio su Apple Tv+, ecco i film (e una serie) più memorabili dei suoi primi folgoranti dieci anni di carriera

A parlare èJ., oggi 61 anni, nel presentare "STILL: la storia diJ.", il notevole documentario diretto dal premio Oscar Davis Guggenheim, dal 12 maggio su Apple TV+.

Michael J. Fox: «Ho pensato che il Parkinson fosse il prezzo da pagare per il mio successo» L'Espresso

La trilogia di culto “Ritorno al futuro”, la malattia, la voglia di resistere. In un documentario la vicenda dell'attore: “Non mi fa impressione rivedere la ...“Non arriverò a 80 anni“. E’ questa l’amara considerazione fatta da Michael J. Fox in un’intervista alla Cbs Sunday Morning in cui ha parlato del peggioramento delle sue condizioni di salute: l’attore ...