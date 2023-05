«Mi dicevano vedrai che appena fai un figlio vanno via » - iO Donna

(Di martedì 9 maggio 2023) «Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po’ secca sulle guance ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all’attacco». Così Aurora Ramazzotti, tra le Stories di Instagram, torna a parlare di pelle, acne, accettazione di sé. Non è la prima volta che la primogenita di Michelle Hunziker affronta tale argomento: un suo post Instagram del 2020 in cui mostrava i segni dell’acne sul volto era diventato virale. Ora, a distanza di tempo e nella veste nuova di neomamma, torna a parlarne. Sfatando certi miti e invitando a prendere la giusta distanza da chi dispensa false verità. ...

Aurora Ramazzotti torna a parlare di acne su Instagram: "La pelle cambia come cambiamo noi" la Repubblica

«Se sei donna e hai avuto l'acne quella frase l'hai sentita di sicuro. Io l'ho sentita un migliaio di volte. La pelle cambia come cambiano noi. Non credere a quelli che hanno la presunzione di sapere