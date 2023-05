Meteo Roma del 09-05-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole al Ma le regioni con piogge sparse su Alpi e settore di nord-ovest instabilità momento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali diffusi specie sui rilievi si rinnovano condizioni di instabilità anche in serata con molte nuvole Associa le precipitazioni sparse al centro nuvolosità in transito al mattino ma con tempo per lo più asciutto instabilità il momento tra pomeriggio e sera specie sulle regioni tirreniche con temporali possibili nelle zone interne piaciuto lungo l’Adriatico Al Sud molte nuvole in transito con deboli piogge su Campania Calabria e isole maggiori tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di stabilità con molte numero delle associate a precipitazioni sparse sui settori peninsulari e Sicilia temperature minime in calo al Nord in rialzo al centro-sud massimo in ...