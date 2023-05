Meteo martedì | pioggia e instabilità non abbandonano il litorale Vortice di bassa pressione in transito

(Di martedì 9 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Le ultime emissioni modellistiche non lasciano molti dubbi. Dopo l’di inizio settimana collegata all’evoluzione di un piccolodialle latitudini meridionali il tempo volgerà verso una lunga fase perturbata che abbraccerà gran parte della Penisola con pochissimi intervalli. Qualcosa che si vede di rado nel mese di maggio perché il tipo di circolazione avrà un’impronta dinamica più tipica degli scambi meridiani che si vedono in autunno. Sta di fatto che a partire da mercoledì l’Italia resterà ostaggio di una circolazione dialimentata da correnti più fresche provenienti dal Mare del Nord. Unche si rinnoverà nei giorni mutando di poco la sua posizione perché ...

Guida tv di9 maggio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - ...43 - AVANTI UN ALTRO STORY 19:57 - TG5 PRIMA PAGINA 20:00 - TG5 20:29 -. IT 20:30 - STRISCINA ...NORD Al Nord molte nubi fin dal mattino su Alpi, Prealpi e pianura piemontese con piogge in estensione nel pomeriggio ad Emilia occidentale, alto Veneto, Lombardia e Liguria. Temperature massime in ...Le previsioniper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per9 maggio 2023. L'Isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cieli in prevalenza da nuvolosi a molto nuvolosi ma senza ...