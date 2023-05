Meteo | le previsioni in Campania per martedì 9 maggio 2023

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2980m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio ...

Ad una settimana dal maltempo che ha funestato anche il circondario imolese, dopo i soccorsi e gli interventi per un ritorno graduale alla normalità, gli occhi sono tutti per leche mettono nuovamente forti piogge dalla giornata di domani fino a tutto il fine settimana. Inevitabile, quindi, la preoccupazione dei cittadini, affinché non si ripeti la stessa ...NORD Al Nord molte nubi fin dal mattino su Alpi, Prealpi e pianura piemontese con piogge in estensione nel pomeriggio ad Emilia occidentale, alto Veneto, Lombardia e Liguria. Temperature massime in ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per martedì 9 maggio 2023. L'Isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cieli in prevalenza da nuvolosi a molto ...

Meteo: ESTATE 2023, sono appena uscite le Previsioni Stagionali, guardate che roba! [Mappe] iLMeteo.it

SITUAZIONE. Le ultime emissioni modellistiche non lasciano molti dubbi. Dopo l’instabilità di inizio settimana collegata all’evoluzione di un piccolo vortice di bassa pressione alle latitudini meridio ...Pioggia e temperature in calo per tutta la settimana. Il mese di maggio sarà ricco di perturbazioni, anche se brevi e poco intense, e caratterizzato ...