Meteo | in arrivo una nuova perturbazione e temporali da Nord a Sud

(Di martedì 9 maggio 2023) Unasi muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale ed entro la giornata di domani farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramentoin Italia. Piogge ea partire dalle regioni di-Ovest e poi in estensione verso il-Est e i settori centrali della Penisola. Nella seconda metà della settimana condizioniche resteranno instabili o perturbate a causa dell'isolamento di una larga circolazione depressionaria tra Europa centro-occidentale Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centronon danno speranza neanche al secondo weekend di maggio che potrebbe trascorrere in compagnia di piogge,e temperature al di sotto delle medie.

... almeno un po', alla siccità) e i primi temporali anche sull'alto Varesotto non si è ancora esaurita e la Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato una nuova allertavalida fino alla ...In vista delle nuove perturbazioni previste nei prossimi giorni, la Protezione civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a tutta la cittadinanza di mettere in atto le precauzioni ...L'Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un'allertarossa (rischio alto) per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna e che prevede l'attivazione delle massime azioni a tutela del territorio, compresa l'...

Triplice avviso di allarme meteo in Italia per mercoledì 10 maggio: allerta rossa, gialla ed arancione in buona parte del paese. Ecco le zone a rischio ...Situazione molto movimentata per il Mediterraneo. Con il mese di aprile si è aperta una fase dinamica e con buoni apporti di precipitazioni per la nostra Penisola, un sollievo per la prolungata siccit ...