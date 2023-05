Messina Denaro | «Sono un agricoltore apolide I miei beni segreti? Non li dico | non sono stupido»

(Di martedì 9 maggio 2023) Il boss irriverente e ironico di fronti ai magistrati nel primo inedito interrogatorio depositato in procura a Palermo lo scorso 21 febbraio. «Non ho più niente, mi avete già portato via tutto. Cosa Nostra? La conosco solo dai giornali»

"Mi chiamo Matteo, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide. Le mie condizioni economiche Non mi manca nulla. ...... auspicando, al contempo, "il ritorno al voto" nel paese del Trapanese dove lo storico capomafia Matteoha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza. In una nota congiunta, i ...a Campobello Un fantasma solo per chi voleva non vederlo: solo gli stupidi potevano non sapere. Anche Report si è occupata del caso e ora il Pd siciliano ha annunciato di voler ...

