Messina Denaro | il boss mafioso che fa tremare l' Italia | Sono un agricoltore apolide | ma il suo patrimonio è da capogiro

Ti presentiamo un articolo sulMatteo, in cui viene mostrato l'interrogatorio inedito a cui è stato sottoposto in un caso di estorsione. In questo articolo scoprirai le risposte delalle domande del giudice e del pm, con un tono brusco e irriverente, in cui nega di appartenere a Cosa Nostra e difende le sue azioni. Inoltre, verranno esposte alcune rappresaglie subite dalcome punizione per aver tradito gli interessi della mafia. IlMatteoè stato interrogato in un procedimento penale per estorsione

PALERMO. "Mi chiamo Matteo, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide. Le mie condizioni economiche Non mi manca nulla. ..." Mi chiamo Matteo, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore . La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide . Le mie condizioni economiche Non mi manca nulla. ...Soprannomi e residenza - L'interrogatorio è stato fatto nell'ambito di un procedimento penale in cui il capomafia risponde di estorsione aggravata. Matteoha risposto anche riguardo ai suoi soprannomi: 'Me li hanno attaccati da latitante i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto soprannomi', ha detto, anche se, al ...

Al magistrato che gli domanda quale fosse la sua ultima residenza risponde: "A Campobello risiedevo da latitante quindi di nascosto in segreto. L'ultima residenza che ho avuto da uomo libero è a Campo ...Le risposte del boss sentito lo scorso 21 febbraio: "I miei beni patrimoniali me li avete tolto tutti. Se ho ancora qualcosa non lo dico, mica sono ...