Messina Denaro di fronte ai giudici | “Ho dei beni segreti | non vi dico dove Cosa nostra? la conosco solo dai giornali”

La caratura del boss mafioso emerge distintamente nel primo interrogatorio reso in procura a Palermo da Matteolo scorso febbraio. Ostentare sicurezza e negare, sempre, anche l'evidenza.usa frasi secche, espressioni a tratti irreverenti verso i magistrati che porgono le domande. ..."Mi chiamo Matteo, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non ce l'ho più perché il Comune mi ha cancellato. Ormai sono un apolide. Le mie condizioni economiche Non mi manca nulla. ...Così Matteo. Ecco quel che ha detto il mafioso nel primo inedito interrogatorio depositato dalla procura di Palermo, che lo ha sentito il 21 febbraio scorso, nel corso di un interrogatorio di ...

L'intrrogatorio Il padrino: «Sono un agricoltore apolide» «Mi chiamo Matteo Messina Denaro, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non cel’ho più perché il Comune mi ha cancellato. O ...Inizia così l’interrogatorio inedito del boss ascoltato il 21 febbraio scorso dal gip Alfredo Montalto e dal pm Gianluca De Leo.Toni ironici e irriverenti. Una sola regola, negare tutto anche di front ...