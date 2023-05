Messi | per Mundo Deportivo | il Barcellona è ancora in testa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo la notizia lanciata dal Chiringuito, arriva la risposta disul futuro di: ilinIn Spagna continua il dibattito sul futuro di Lionel. Dopo la notizia del Chiringuito TV, arriva la risposta del. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano, ilin prima fila per il ritorno dell’argentino, andando quindi in direzioni opposta ai rumor che lo vogliono in Arabia Saudita all’Al-Hilal.