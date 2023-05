Messi | l' Arabia Saudita offre 400 mln | si rinnova il duello storico con Cr7

(Di martedì 9 maggio 2023) A Parigi piove, fa freddo, ci sono 13 gradi. A Riad c’è un sole che – si potrebbe dire con un termine abusato – spacca le pietre e la colonnina di mercurio segna 39 gradi. E la temperatura potrebbe salire ulteriormente, se dovesse (come sembra) esserci un nuovo round di una delle sfide più belle della storia dello sport tutto: quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel. L’argentino potrebbe raggiungere l’ex rivale dal 30 giugno, quando cioè il suo contratto da 35 milioni all’anno con il Paris Saint Germain scadrà. Gli arabi del Al-Hilal sono pronti (sostengono fonti saudite) a sganciare fino a 400 milioni di euro all’anno. Una cifra astronomica che renderebbe il capitano dell’Albiceleste il più pagato di ogni sport. Il portoghese, invece, si è trasferito a gennaio in, forte di un contratto che oscilla (le informazioni ...

Il futuro di Leosembra essere sempre più lontano dall'Europa e sempre più vicino all'Saudita . Il campione del mondo argentino infatti è in rotta con il Psg e a un passo dal diventare un nuovo calciatore ...Lionelgiocherà inSaudita l'anno prossimo, con l'Al Hilal: l'affare è stato concluso, secondo quanto riferisce una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall'agenzia AFP. La stessa ...Un sì di Leoad un club dell'Saudita sarebbe una 'scelta miserabile' . Lo ha detto Marco Van Basten , ex stella di Ajax e Milan, oggi commentatore tv in Olanda, a proposito della vicenda che riguarda ...

L'Al Hilal pronto a tesserare tre campioni amici della 'Pulce': Marco Verratti, Jordi Alba e Sergio Busquets. I media arabi: 'L'affare è già concluso' ..."Penso sia brutto che tu debba andare in Arabia Saudita per i soldi". Cosi' l'ex campione olandese Marco Van Basten, commenta a 'Ziggo ...