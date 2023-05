Messi | l' Arabia Saudita offre 400 mln | si rinnova il duello storico con Cr7

(Di martedì 9 maggio 2023) A Parigi piove, fa freddo, ci sono 13 gradi. A Riad c’è un sole che – si potrebbe dire con un termine abusato – spacca le pietre e la colonnina di mercurio segna 39 gradi. E la temperatura potrebbe salire ulteriormente, se dovesse (come sembra) esserci un nuovo round di una delle sfide più belle della storia dello sport tutto: quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel. L’argentino potrebbe raggiungere l’ex rivale dal 30 giugno, quando cioè il suo contratto da 35 milioni all’anno con il Paris Saint Germain scadrà. Gli arabi del Al-Hilal sono pronti (sostengono fonti saudite) a sganciare fino a 400 milioni di euro all’anno. Una cifra astronomica che renderebbe il capitano dell’Albiceleste il più pagato di ogni sport. Il portoghese, invece, si è trasferito a gennaio in, forte di un contratto che oscilla (le informazioni ...

Se va inSaudita, svilupperà il calcio lì. Deve fare una scelta dove terminare la sua ... beh, questa decisione sarà molto importante per lui" ha dichiarato Fabio Capello sul futuro di Leo...La sua probabile destinazione Al - Hilal, la formazione dell'Saudita che punta a mettere sotto contratto anche Leocon un'offerta spaventosa d'ingaggio.... inSaudita. A smentire il rumor è stato il padre e agente dello stesso calciatore, Jorge, il quale ha alzato la voce tramite i propri profili social: "Ad oggi non abbiamo coordinato ...

