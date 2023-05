Messi in Arabia Saudita | affare fatto | lo scoop dell' Afp parla di un contratto da mezzo miliardo

Jorge, padre di Lionel, ha emesso un comunicato in cui smentisce le notizie di oggi che davano per fatto il trasferimento dell'argentino inJorge, padre di Lionel, ha emesso un comunicato in cui smentisce le notizie dell'agenzia di stampa AFP di oggi che davano per fatto il trasferimento dell'argentino inSaudita ...PUNIZIONE Nel frattempo,è tornato ad allenarsi con il Psg, dopo una settimana di sospensione. Il lunedì della scorsa settimana infatti, l'argentino aveva saltato un allenamento, all'indomani ...Lionel'giocherà inSaudita' nella prossima stagione e la cifra del contratto che l' Al - Hilal ha proposto all'entourage dell'argentino è 'enorme' (la Gazzetta dello sport parla di 500 milioni ...

Fonti saudite: "Messi giocherà in Arabia, affare concluso" - Sportmediaset Sport Mediaset

Non c'e' alcun accordo tra Leo Messi e l'Al-Hilal. A smentire le indiscrezioni di stampa sul possibile approdo della 'Pulce' in Arabia ...Leo Messi è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Al Hilal, cifre incredibili per l'attaccante argentino del Psg ...