Messi in Arabia Saudita “affare fatto” | contratto “enorme”

(Di martedì 9 maggio 2023) Lionel, fuoriclasse del Paris Saint-Germain e campione del Mondo con l'Argentina, giocherà la prossima stagione in. Lo ha annunciato alla France Presse una fontevicina alle trattative, che ha parlato di un". Il trasferimento del calciatore argentino nel ricco regno del Golfo è "un. Giocherà in", ha dichiarato la fonte, sotto condizione di anonimato. "Ilè eccezionale. È. Stiamo ancora definendo alcuni dettagli", ha aggiunto, senza rivelare il nome del club coinvolto. Il Psg, contattato dalla France Presse, ha dichiarato cheè sottocon il club ...

Fonti saudite: "Messi giocherà in Arabia, affare concluso" Sport Mediaset

