A smentire il rumor è stato ile agente dello stesso calciatore, Jorge, il quale ha alzato la voce tramite i propri profili social: "Ad oggi non abbiamo coordinato nulla con nessun club ...Così, via social, Jorgedi Lionel e persona che cura gli interessi del figlio dopo le indiscrezioni di fonte saudita secondo cui sarebbe già stato raggiunto un accordo per il ...È invece arrivata la smentita ell'entourage dello stessi, guidato dalJorge, che nega qualsiasi accordo per un suo trasferimento a fine stagione in Arabia Saudita. " Non c'è ...

Messi, il padre smentisce voci sul trasferimento in Arabia Saudita ItaSportPress

Dopo Cristiano Ronaldo, anche Leo Messi. Il fenomeno argentino è al centro del mercato in quest'estate, visto che il rapporto con il Paris Saint-Germain si concluderà il prossimo 30 giugno. Nonostante ...Nuova capigliatura per la conduttrice dell’“Isola dei famosi” che, per la prima puntata, sbaraglia le carte in tavola con uno stile rock». E re Carlo ha solennemente giurato: «Prometto di fare tutto q ...