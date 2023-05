Messi | il padre nega l’intesa con l’Al Hilal | “Nulla di concordato | solo fake news”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Nelle ultime ore sono emerse delle clamorose indiscrezioni inerenti il possibile trasferimento di Lionelalal termine di questa stagione con il Paris Saint-Germain. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, ma ora ildella Pulce, Jorge, ha voluto fare chiarezza smentendo tutto attraverso i social network: “Per la stagione 2023/2023 non ‘è assolutamentedi, decideremo una volta chiusa questa annata. Non ci sono firme o accordi, soltantoche sfruttano il nome di Leo”. SportFace.