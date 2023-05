Messi giocherà in Arabia Saudita | sarà ancora derby con Ronaldo

- Di sicuro Lionelha chiuso la sua carriera nel Paris Saint Germain, la società ha confermato che il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo non sarà rinnovato. E anche le rarissime ...L'Al Hilal, inoltre, asseconderà un'altra richiesta di: ingaggerà due vecchi compagni di squadra in blaugrana, Sergio Busquets e Jordi Alba, col primo - in scadenza col Barça - che avrebbe dato ...AGI - Lionelin Arabia Saudita nella prossima stagione, nello stesso campionato del suo grande rivale Cristiano Ronaldo : l'affare è stato dato per 'fatto' da fonti saudite vicine alla trattativa ...

'Messi giocherà in Arabia, affare concluso' Agenzia ANSA