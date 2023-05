Messi giocherà in Arabia Saudita | addio Psg

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – Leoinil prossimo anno. Il quotidiano francese L’Equipe rilancia le news diffuse inizialmente dall’agenzia Afp, delineando il futuro del 35enne fuoriclasse argentino.lascerà il Psg alla fine della stagione, alla scadenza del contratto biennale firmato nel 2021. Non è ancora chiaro in quale club. Si profila in ogni caso il duello con Cristiano Ronaldo, che dall’inizio dell’anno indossa la maglia dell’Al Nassr nel campionato. Negli ultimi giorni,è volato inper impegni commerciali. Lo ha fatto però senza l’autorizzazione del Psg e questo gli è costato una sospensione di 15 giorni. L'articolo proviene da Italia Sera.