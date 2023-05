Messi all' Al - Hilal | le cifre esagerate dell' accordo | due anni | un miliardo Ma il padre

Così, via social, Jorge, padre di Lionel e persona che cura gli interessi del figlio dopo le ...cui sarebbe già stato raggiunto un accordo per il trasferimento del capitano dell'Argentina'Al ...infatti spera fino'ultimo che il Barcellona trovi l'incastro giusto per farlo tornare in blaugrana. Intanto, però, il padre e manager Jorge, smentisce tutto: 'Leo deciderà solo a fine ...Ladri in azione nella notte a Rimini,in fuga però da un vicino che ha preso la pistola, regolarmente detenuta, e sparato alcuni ... poi hanno trascinato'esterno una pesante cassaforte antica ...

«Messi in Arabia all’Al Hilal, è fatta», fonti saudite danno l’affare concluso Corriere della Sera

Secondo una fonte saudita il contratto è "enorme". Jorge Messi: "Non è stato né firmato niente, né sono stati presi accordi" (ANSA) ...(v. ' Fonti saudite, 'Messi giocherà...' delle 11:21) (ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Non c'è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione. Non è sta ...