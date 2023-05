' Messi all' Al Hilal | è fatta | contratto enorme' Il retroscena sull' addio al PSG | torna la sfida con Ronaldo

(Di martedì 9 maggio 2023) Lionelgiocherà in Arabia Saudita all' Alnella prossima stagione: l'affare è stato concluso, secondo quanto riferisce una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall'agenzia AFP. ...

come Ronaldo, anche lui in Arabia Saudita 'L'Al Hilal gli ha offerto 300 milioni'anno', l'assist con l'Olanda fa impazzire il web: 'È uguale a quello fatto da bambino'... dalla salute'istruzione attuando così un altro dettato costituzionale, quello della ...contributiva e progressività sono enunciati nel testo della Delega ma nel dispiegarsi del testo sonoin ...Mistero assoluto sull'ingaggio di, che però dovrebbe aggirarsi - stando ai rumors - intorno'astronomica cifra di 400 milioni di euro a stagione. L'argentino, peraltro, è già testimonial del ...

«Messi in Arabia all’Al Hilal, è fatta», fonti saudite danno l’affare concluso Corriere della Sera

quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. La Pulce, stando a questi rumors, giocherà in Arabia già dalla prossima stagione: a svelarlo all’AFP, l’autorevole agenzia francese, sono fonti saudite, ...Non Parigi e neanche Barcellona, il futuro di Lionel Messi sembra essere sempre più in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da una fonte saudita, vicino alla trattativa tra il calciatore e l'Al ...