Messi all’Al Hilal | ci siamo | i dettagli del contratto ‘mostruoso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) Ci: Leoè pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Al. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma, il calciatore argentino ha deciso di ripartire dall’Arabia Saudita. La ‘Pulce’ è reduce dalla vittoria del Mondiale in Qatar da grande protagonista, al Psg invece il rendimento non è statotezza. L’attaccante ha pagato una situazione difficile negli spogliaotoi, in più il rapporto con i tifosi francesi è arrivato ai minimi storici. Il Psg ha deciso di sospendereper un viaggio non autorizzato, la contestazione dei tifosi in Francia ha raggiunto alti livelli di tensione. L’ex Barcellona è ancora in grado di fare la differenza ed è stato raggiunto l’accordo per una nuova esperienza. Foto di Teresa Suarez / AnsaLa nuova squadra di Leo ...