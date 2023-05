(Di martedì 9 maggio 2023) A guardarla laplug-in,middle-size della Stella, è un mix di eleganza e sportività: linee semplici, morbide, con due accenni di nervature sul cofano e altre due che corrono lungo la fiancata. Tra le tante varianti a disposizione (due ruote motrici, 4matic, benzina, diesel, quattro o sei cilindri, plug in, mild hyibrid, berlina o giardinetta) questa motorizzazione in particolare si riconosce esternamente solo per il badge “e” sul posteriore dopo il nome e per lo sportellino di ricarica elettroni sul lato sinistro, speculare a quello del rifornimento del carburante. Bisogna tuttavia guardare oltre la carrozzeria per andaresostanza: powertrain da 313 Cv formato da un motore quattro cilindri 2.0 turbo (204 Cv) e un’unità elettrica da 95 kW (129 Cv) per 550 Nm di ...

Spazio centrale anche per una regina delle auto tedesche: la- Benz 300 SL Gullwing, ...una bella sfida al London Concours 2023 per aggiudicarsi il Best of Show e il trofeo dellaGolden ...Per una Formula 1 sempre più slegata tra i primi e il resto della, ce n'è un'altra ... in previsione di futuri possibili balzi in avanti di Ferrari e. L'impressione però è che anche ...Alonso, solita. Ferrari,e Aston Martin comprimarie Dopo la Red Bull, c'è l' Aston Martin . La scuderia di Silverstone torna sul podio con Fernando Alonso , dopo il quarto posto di ...

Mercedes Classe C 300e station wagon, la prova de Il Fatto.it – Alla spina con brio – FOTO Il Fatto Quotidiano

A guardarla la Classe C 300e plug-in, station wagon middle-size della Stella, è un mix di eleganza e sportività: linee semplici, morbide, con due accenni di nervature sul cofano e altre due che corron ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe E Station Wagon 220 d 4Matic Auto Premium Plus All-Terrain usata del 2017 a Concesio, Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...