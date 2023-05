Mercato Napoli | Kim ai saluti | dalla Spagna arriva il sostituto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 9 maggio 2023) In virtù del campionato dominato in lungo e in largo e del conseguente Scudetto conquistato con 5 turni di anticipo, sarebbero giàte le prime offerte diper i pezzi da novanta del. Come riportato da TMW, sarebbe in atto un vero e proprio derby tra Manchester City e United per il difensore azzurro Kim con la dirigenza partenopea che non avrebbe perso tempo scovando già inil suo possibile. Kim Min-jae, Pau Torres del Villarreal come post Kim Oltre ai papabili colpi diin entrata per il, la società del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe invischiata anche sul fronte dei movimenti in uscita con le big inglesi che avrebbero già bussato alla porta del ...