Meloni vuole l’elezione diretta del Premier “No” di Schlein e Conte Calenda propone un “sindaco d’Italia”

(Di martedì 9 maggio 2023) L'ha ripetuto chiaramente durante il confronto a Montecitorio con le opposizioni sulle riforme, Giorgia: "L'elezionedelassicura stabilità al governo: è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare. E' una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta. Spero in una condivisione ampia, che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all'impegno assunto con i cittadini"

Via Fabio Fazio e al posto del suo show della domenica sera SalviniGiletti . Il Fazio che ... A proposito: Conte che sulla Rai conè in sintonia (la stima e l'amicizia per Chiocci li ...... ha provato a complicare la vita alla maggioranza chiedendo anche una "moratoria sull'autonomia differenziata", sapendo che è un tema che può creare problemi tra lae Salvini. La Schlein...A tutti, e poi pubblicamente alla fine,dice di voler tenere il più possibile aperta la ... "Se sivirare sulla elezione diretta del premier chiediamo che vengano mantenute le garanzie sul ...

Riforma costituzionale: ora Meloni vuole dividere le opposizioni Agenzia Nova

A sostenere l'ipotesi del "Sindaco d'Italia" solo Renzi e Calenda. Meloni: "cerco la condivisione ma la priorità è la stabilità e il rispetto del ...La delegazione del Pd è stata l’ultima a essere ricevuta dalla premier Meloni per discutere delle riforme istituzionali ...