Non è un caso, e nemmeno soltanto una constatazione, se per ben tre volte sceglie di definire con l'aggettivo "variegato" le posizioni con cui i gruppi parlamentari che ha incontrato nella biblioteca

...hanno dato il via ufficiale alle danze che si concluderanno con la nuova Rai targata Giorgia.bene informati parlano già di nomi molto vicini per le direzioni dei tg e per i programmi di. ...A tutti, e poi pubblicamente alla fine,dice di voler tenere il più possibile aperta la ... Ma se la presidente del Consigliosul premierato, dalla Lega affiora qualche distinguo. E' il ...Sisull'entusiasmo che ha generato l'elezione a segretaria di Elly Schlein , che nella nostra ... Abbiamo una valutazione molto negativa del Governo, utilizzeremo questa fase all'...

Meloni punta su premierato per dividere opposizioni. Distinguo Lega Agenzia askanews

Roma, 9 mag. (askanews) - Non è un caso, e nemmeno soltanto una constatazione, se per ben tre volte sceglie di definire con l'aggettivo ...Il piede pigia forte sull’acceleratore delle riforme istituzionali. Il treno Meloni non vuole fermarsi e punta diritto sulla sua strada. In sostanza il messaggio che lancia alle opposizioni è che le f ...