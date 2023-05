Meloni | oggi squilibri | riforme e autonomia unico pacchetto

(Di martedì 9 maggio 2023) "Sono anche disponibile a spiegare come l'e la riforma delle istituzioni centrali si tengono insieme non consideriamo che c'è una diversità fondamentale di orizzonte e autorevolezza, perché ...

:pronti a valutare una commissione ad hoc Un'ipotesi sulla quale non chiude. "Valuteremo anche la proposta che avete fatto sulla legge ad hoc relativa alla procedura delle riforme. Credo ...Così la presidente del Consiglio Giorgiaal termine degli incontri con le opposizioni sulle riforme sottolineando che per questo "l'abbiamo pensato come unico pacchetto, si tengono insieme". . ...... ciò non vuol dire che se non è condivisa non si fa, penso che anche questo sia rispettare il mandato dei cittadini" ha detto poi. Gli altri incontri Il capo del governo ha incontrato...

Riforme del governo Meloni, oggi il confronto | La premier: «Prioritarie la stabilità e il rispetto del... Corriere della Sera

Roma, 9 mag. (askanews) - 'Sì al confronto ma se è un confronto vero, non predeterminato perché, se hanno già deciso come va a finire, non è un ...A proposito: Conte che sulla Rai con Meloni è in sintonia (la stima e l’amicizia per Chiocci li unisce) sull’informazione spinge molto per il nome del siciliano Roberto Gueli, ex Rai a Palermo e ora ...