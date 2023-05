Meloni incontra le opposizioni per le riforme | Cerchiamo un dialogo ampio

(Di martedì 9 maggio 2023) Leggi Anche, Giorgia: ho il mandato per farle, non accetterò atteggiamenti aventiniani Gli obiettivi dellesono 'fondamentalmente due', ha sottolineato la leader di Fratelli d'...

Giorgiaoggi le opposizioni sul tema delle riforme. La premier vedrà tra gli altri anche Giuseppe Conte e Elly Schlein . 'Voglio fare una riforma ampiamente condivisa, perché ne ho ...Leggi Anche Riforme, Giorgia: ho il mandato per farle, non accetterò atteggiamenti aventiniani Gli obiettivi delle riforme sono 'fondamentalmente due', ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia. ' Stabilità della ...a href="https://www.teleborsa.it/News/2023/05/09/partita - riforme - al - via - tra - le - incognite - oggi -- le - opposizioni - 3.html#.. Confronto al via sulle riforme istituzionali tra Governo e opposizioni. A fare da cornice la biblioteca del Presidente a Montecitorio. Aprono i Cinque ...

Riforme, Meloni vede le opposizioni. Conte: “Condivisa diagnosi ma non soluzione”. DIRETTA Sky Tg24

Un dirigente della divisione produttiva di Samsung ammette che gli attuali processi produttivi dell'azienda sono inferiori a quelli di casa TSMC, ma allo stesso tempo pronostica il sorpasso entro 5 an ...La delegazione del M5s ha incontrato il governo nell’ambito dei colloqui sulle riforme istituzionali. Conte si è detto contrario alle proposte del governo su elezione diretta del presidente della ...