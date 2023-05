Meloni incontra le opposizioni | Ascolteremo ogni proposta o critica

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Giorgia'avvertè lealla vigilia dell'incontro sulle riforme istituzionali convocato a Palazzo Chigi. Ad Ancona, dove - ricorda - il 23 agosto aprì la campagna elettorale delle Politiche che l'hanno portata al governo, la premier torna in piazza per riprendere il contatto con gli elettori, dopo i mesi di "vita sospesa", come chiama il periodo trascorso a Palazzo Chigi. Intervenendo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Daniele Silvetti, dopo i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la leader di Fratelli d'Italia mette i suoi personali paletti sul tema presidenzialismo e riforma istituzionale. "Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa", premette. Ma la faccio comunque, aggiunge, "perché il mandato l'ho ricevuto dal popolo italiano". "Domani abbiamo convocato leper ...

Un'ampia delegazione del governoi partiti di minoranza per discutere sul tema delle riforme. 'Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la ...Bisogna legare chi governa al consenso popolare": accelera Giorgia, che oggi vede, uno dopo ... dunque, di una via di mezzo che pure è presa in considerazione dalla maggioranza e che...Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. Alla Camera il premier, insieme con i ... e il costituzionalista Francesco Saverio Marini,il 9 maggio le opposizioni. Ecco il ...

Ore 09:51 - Casellati: «La stabilità serve a tutti» Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra delle Riforme, che affiancherà la presidente del Consiglio negli incontri ... invitate dalla premier ...Matteo Salvini: "Gli italiani si aspettano un governo che decide. io spero in un confronto vero. Ma se qualcuno si siede al tavolo e dice `non voglio´ che faccio non faccio nulla No tiro dritto".